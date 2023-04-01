Литл-Рок, США, 1 апреля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Число жертв обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо увеличилось до трёх, передаёт телеканал KFSM со ссылкой на местные власти.

ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС Последствия торнадо

Ранее сообщалось об одном погибшем.

От удара стихии наиболее пострадал город Литл-Рок — административный центр штата Арканзас, в нём повреждены или разрушены многие дома.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила в штате чрезвычайное положение.

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Ранее National Public Radio сообщало, что число жертв разрушительного торнадо, от которого пострадали штаты Алабама и Миссисипи, возросло до 26 человек. Отмечается, что 25 человек из этого числа погибли в штате Миссисипи.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в воскресенье, 26 марта, подписал распоряжение об объявлении в штате Миссисипи режима чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на штат торнадо.