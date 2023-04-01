Киев, 1 апреля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу предъявлены обвинения, сообщает 1 апреля РИА Новости.

Zuma\TASS Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел

«Сегодня в 07:30 мне вручили подозрение… Сейчас в моем доме будут обыски», — сказал он.

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Митрополит отметил, что ему «в двух словах» пояснили, что его обвиняют в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

Ранее, 31 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны требуют выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. При этом он пообещал, что силу к священнослужителям применять не будут.

В этот же день наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что силовики могут начать штурм монастыря.

Происходящее в Киево-Печерской лавре является гонением на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей, считает митрополит Варшавский и всея Польши Савва.