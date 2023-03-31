Киев, , 10:25 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви будут выселены из Киево-Печерской лавры, при этом он пообещал не применять к ним силу.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение страны будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона, добавив, что всё будет сделано по закону, при этом лавру «очистят» от людей, которые там пока ещё находятся.

Как передавало ИА REGNUM, министерство культуры Украины уведомило каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) о том, что договор аренды объектов и имущества Киево-Печерской лавры, находящихся в пользовании у этой церкви, будет разорван в одностороннем порядке с 29 марта. Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, в котором потребовали оспорить переданные ПЦУ права на эту обитель. При этом наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи не покинут обитель до окончания судебного разбирательства с заповедником.