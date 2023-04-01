Варшава, 1 апреля, 2023, 06:43 — ИА Регнум. В польском городе Лодзь несколько местных жителей избили двух украинцев, потребовав от них убраться домой, сообщило издание Wprost.

Удар

Нападение произошло около парка в ночь с 25 на 26 марта. По информации прокуратуры, к группе поляков, распивавших спиртное, присоединились два брата. Они хорошо говорили по-польски, но потом выяснилось, что они — граждане Украины. В какой-то момент началась словесная перепалка, которая закончилась жестокими побоями. У одного избитого украинца сломаны челюсть и рёбра. 38-летний и 26-летний мужчины легально работают в Польше.

Предъявлены обвинения в избиении трём мужчинам в возрасте от 18 до 21 года. Ещё одним подозреваемым является 16-летний подросток.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Польши митинг украинских беженцев на центральной площади города Кракова вызвал крайне негативную реакцию. Участники акции привлекли внимание открытой демонстрацией флага УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сюжет о митинге украинцев был показан в эфире местного телевидения, при этом поляки недоумевают, почему полиция не реагировала на «бандеровский» флаг.