Москва, 1 апреля, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) объяснил, почему Киев отказался от мирного плана президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его мнению, власти Украины не заинтересованы в приостановке вооруженного конфликта — в этом случае они рискуют остаться «без спонсоров», поэтому ничего удивительного в отказе нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«При заморозке вооруженного конфликта интерес «спонсоров» к Украине может стремительно упасть, и режим Зеленского останется наедине с проблемами псевдогосударства, которым стала Украина в результате утраты суверенитета и предательства национальных интересов за годы неонацистского правления», — написал в своём Telegram-канале Слуцкий.

Депутат добавил, что Зеленскому «терять нечего», его не впечатлило предупреждение Лукашенко о применении Россией и «обедненного урана, и обогащенного».

Политик подчеркнул, что белорусский лидер «слов на ветер не бросает», но Украина не услышала. «Так же, как не услышала предупреждения президента России в конце 2021 года».

«Пора признать, что Киев, подталкиваемый Вашингтоном и Брюсселем к самоубийственным шагам, хочет втянуть в военную воронку если не весь мир, то Европу — совершенно точно», — заключил Леонид Слуцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко подчеркнул, что важно как можно скорее начать переговоры — и это единственный путь. Он отметил, что ВПК России разворачивается на полную мощь, и потом уже может быть трудно говорить о переговорах. Он предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложение Лукашенко. По его мнению, любое прекращение огня якобы будет означать право России оставаться на территориях Запорожской, Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР.