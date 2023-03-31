Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие

Минск, , 17:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Без права перемещения техники и перегруппировки войск», — заявил он в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту страны.

Президент Белоруссии добавил, что если же Запад в очередной раз сделает попытку использовать перемирие для усиления своих позиций обманом, то Российская Федерация обязана задействовать всю мощь военно-промышленного комплекса и Вооружённых сил России для предотвращения эскалации конфликта — «и обедненный уран, и фосфорные боеприпасы, и обогащенный уран».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в сейчас идёт процесс разрушения Европы, а её сохранение возможно лишь в случае объединения с Россией. Он высказал мнение о том, что союз России и Европы стал бы партнёрством, у которого было бы достаточно как ресурсов, так и компетенций, и такое объединение было бы чрезвычайно конкурентоспособно.

Белорусский лидер также отметил, что на горизонте «замаячила третья мировая война с ядерными пожарами», при этом ответственность лежит на США и их союзниках, которые ради своих геополитических целей намерены вести «полномасштабную войну до последнего украинца».