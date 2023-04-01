Мелитополь, 1 апреля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. На Украину поставлены первые французские тяжёлые автомобили — колёсные танки AMX-10RC, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Всего ожидается поставка 40 штук данных машин, которые для их экипажей превратятся в гробы на колёсах», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогов добавил, что режим Зеленского чётко действует по западной формуле — война до последнего украинца.

В январе 2023 года министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню во время переговоров с главой минобороны киевского режима Алексеем Резниковым обещал в течение двух месяцев поставить ВСУ колёсные танки AMX-10RC.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ получили от Запада БТР Stryker, которые опрокидываются от своего же выстрела.

В минобороны Украины заявили о поступлении от западных союзников бронетехники для контрнаступления в зоне спецоперации. На вооружение ВСУ якобы уже получили танки Challenger 2, БТР Stryker, БМП Marder и бронированные автомобили Cougar.