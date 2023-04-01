Варшава, 1 апреля, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Неконтролируемый наплыв зерновых культур с территории Украины вызвал в Европе волну негодования, пишет Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Проживающий рядом с границей Украины польский фермер Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое от соседей зерно не отправляется на международные рынки или в Африку, несмотря на обещания политиков.

«Оно оседает в нашей стране. На мою деятельность сильно повлияли низкие цены на кукурузу — ведь мои постоянные покупатели предпочли украинские зерновые», — констатировал фермер.

Польские сельхозпроизводители из-за дешёвого украинского зерна не могут сбыть свою продукцию, они осуждают недобросовестную конкуренцию соседей.

Автор статьи заключил, что в «европейских портах началась дикая конкуренция, и вырваться вперед смогла именно продукция с Украины, потому что кто-то дал ей привилегии».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким ростом украинского аграрного экспорта в европейские страны, Евросоюз пока не готов продлевать приостановку действия таможенных пошлин для Украины. Еврокомиссия учла возможные риски и предложила включить предохранительные меры в пакет односторонних торговых послаблений.