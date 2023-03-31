Майами, США, 31 марта, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Шестая ракетка в мире и первая в России, 27-летний теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника 26-летнего Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс», который состоялся 31 марта в Майами.

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Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу Медведева, выступающего на турнире под четвертым номером. Он впервые в карьере вышел в финал турнира в Майами, в предыдущие два сезона теннисист достигал лишь четвертьфинала.

В финале соперником Медведева станет победитель матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

Медведев обыграл Хачанова в четвертый раз в своей карьере. Отмечается, что представители России пять раз встречались в официальных матчах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс».