NYT: Экс-президент США Трамп приедет в Нью-Йорк и явится в суд 4 апреля

Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп 4 апреля собирается добровольно прибыть в суд штата Нью-Йорк, где ему намерены предъявить обвинения. Об этом заявила один из его адвокатов, сообщило The New York Times.

Трамп ) Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидается, что Трамп во вторник добровольно явится в суд», — говорится в статье.

Адвокат уточнила, что суд находится в городе Манхэттене штата Нью-Йорк.

В чём именно обвиняют Трампа, правоохранители не сообщили, так как в Нью-Йорке обычно публикуют обвинительное заключение тогда, когда обвиняемый предстаёт перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, CNN предположило на основании слов адвоката Трампа, что ему предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей. Для возбуждения дела имеется достаточно улик, отметило издание. По его версии, деньги направлялись порноактрисе Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании экс-президента США в 2016 году.