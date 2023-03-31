Пекин, 31 марта, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Азиатский регион должен решительно противостоять гегемонии и не позволять никому лишать свои народы права на лучшую жизнь. Об этом 31 марта заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Ding Haitao/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном

«Необходимо решительно выступать против гегемонии и запугивания, не позволяя ни одной стране лишать народы Азии права на лучшую и счастливую жизнь», — сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что на фоне серьёзных изменений в мире нужно поддерживать положительную тенденцию развития в Азиатском регионе, совместно отстаивать правильное направление на глобализацию и региональную экономическую интеграцию.

Ранее президент России Владимир Путин в статье, опубликованной в китайской газете «Жэньминь Жибао» заявил, что блок НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват и с этой целью хочет проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

По его словам, некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство. Глава государства выразил уверенность, что достигнуть этих целей не удастся.