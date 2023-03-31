Лондон, 31 марта, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Серьёзные дипломатические усилия помогли России сократить число сторонников политики Запада в украинском вопросе. Об этом говорится в статье британского издания Express.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Обозреватели газеты отмечают, что мнения стран о проведении на Украине российской спецоперации всё больше расходятся по мере того, как идёт время. Спецоперация длится уже второй год.

«Пока привычные союзники Москвы продолжают хранить ей верность, всё больше государств постепенно отходят от жёсткой позиции НАТО», — указано в статье.

На стороне России выступают Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Китай. Кроме того, президент РФ Владимир Путин наладил связи с африканскими странами. Поддержку Москве выразили Мали, Буркина-Фасо и Уганда, а ЮАР провела учения с российскими военными кораблями в Индийском океане. Колумбия, Турция и Катар переместились в «нейтральный» лагерь.

Осуждают действия России 122 государства вместо 131 годом ранее. В странах «антироссийского блока» живёт 36,2% мирового населения, а в 35 «нейтральных» странах — 30,7%, отмечено в публикации.

Ранее обозреватель Asia Times Стивен Брайен отметил, что позиции США в Азии не настолько прочные, как хотелось бы Вашингтону. В ситуации с Украиной США проявляют жёсткость и силу, но это лишь видимость — в действительности они слабы. Как сообщало ИА REGNUM, журналист также предрёк НАТО потерю союзников в Азии.