Брюссель, 31 марта, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Население Евросоюза уменьшится с 453 млн до 420 млн человек к 2100 году. Такой прогноз опубликовала 31 марта служба ЕС Eurostat.

Sebastian Willnow/Global Look Press Дом престарелых в Германии

Предполагается, что количество жителей стран ЕС начнёт сокращаться после 2026 года и в целом уменьшится на 6% за 74 года. Детей и молодёжи по предположению статистов при этом станет меньше к началу XXII века на 20%, людей трудоспособного возраста — на 9%. Количество пожилых людей, как ожидается, возрастёт на 2%, людей старше 80 лет — на 9%.

Пока численность населения в ЕС растёт за счёт потока беженцев с Украины. Это компенсировало демократический провал после пандемии, отметили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года Eurostat отмечал сокращение населения ЕС в 2020 и 2021 годах. Ситуация была вызвана гибелью более 2 млн человек из-за пандемии COVID-19. В предыдущий раз падение численности населения ЕС было зарегистрировано в 2011 году — единственный раз с 1960 года, но тогда оно быстро увеличилось благодаря миграции.