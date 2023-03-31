Варшава, 31 марта, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Происходящее в Киево-Печерской лавре является гонением на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей. Об этом 31 марта заявил митрополит Варшавский и всея Польши Савва.

Сергей Пятаков/РИА Новости Митрополит Варшавский и всей Польши Савва

В опубликованном в Telegram-канале УПЦ письме митрополита к ректору Киевской духовной академии и семинарии архиепископу Белогородскому Сильвестру говорится, что происходящее с Киево-Печерской лаврой является выражением большого порабощения и преследования церкви.

«Мы духовно соединяемся с монахами Киево-Печерской лавры и всеми страждущими, глубоко веруя, что Христово «солнце засияет и в вашем окне», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что силовики могут начать штурм монастыря.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны требуют выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. По его словам, силу к священникам применять не будут.