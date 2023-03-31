Вашингтон, 31 марта, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН с 24 февраля 2022 года зафиксировало свыше 90 случаев насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны ВСУ. Об этом 31 марта заявил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк в ходе 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

(сс) Lauri Heikkinen Фолькер Тюрк.

«Мои сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний украинскими силами», — сказал он, добавив, что 53% опрошенных жертв подверглись пыткам и жестокому обращению.

Он также рассказал о 24 случаях сексуального насилия. По слова Тюрка, большинство из них заключались в угрозах на начальных этапах содержания под стражей, а также принудительном публичном раздевании.

Как сообщало ИА REGNUM, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что в ООН установили более 25 случаев расправы над российскими военнопленными. Богнер также отметила, что зачастую убийства пленных из РФ совершались сразу же после взятия в плен. Реакция на эти преступления украинских властей миссии неизвестна.