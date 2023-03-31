Москва, 31 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Россия намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию. Об этом говорится в тексте новой Концепции внешней политики, опубликованной 31 марта на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, недопущению обострения межгосударственных отношений до уровня, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения», — сказано в Концепции.

Отмечается, что такое положение принято в целях обеспечения стратегической стабильности, устранения предпосылок для развязывания глобальной войны и формирования обновленной архитектуры международной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Концепции внешней политики РФ говорится, что неравновесная модель развития, которая столетиями обеспечивала колонизаторам опережающий рост, необратимо уходит в прошлое.