Москва, 31 марта, 2023, 15:32 — ИА Регнум. В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирой в Тверском районе Москвы полиция обнаружила тело хозяина жилья, пропавшего несколько лет назад. Оперативники подозревают, что мужчина был убит из корыстных побуждений. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Как рассказал собеседник, в следственный отдел Тверского района поступила информация о подозрительных действиях с одной из квартир, расположенных в самом центре Москвы, на улице Чаянова. Кто-то пытался приватизировать её по подложным документам на имя владельца жилья. 27 марта по этому поводу возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере и попытались связаться с собственником квартиры для опроса. Но мужчина не выходил на связь и дверь в квартиру не открывал. Его соседи рассказали, что не видели его уже очень давно. Поэтому оперативники приняли решение вскрыть дверь и осмотреть квартиру. В ходе обследования в одной из комнат они обнаружили скелетированное тело владельца недвижимости. По оценкам криминалистов, труп пролежал в квартире не менее трёх лет.

«В рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий в целях приватизации квартиры 30 марта произведено вскрытие и осмотр квартиры на улице Чаянова, где в ходе следственного действия обнаружен скелетированный труп собственника жилья. Смерть наступила примерно за 3 года до обнаружения», — рассказал собеседник агентства.

Точнее давность смерти мужчины должны будут определить судебно-медицинские эксперты. Следствие подозревает, что смерть мужчины была насильственной. По факту обнаружения тела проводится проверка по статьям 111 УК РФ (ч. 4 ст. 111 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 105 УК РФ (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ Убийство из корыстных побуждений).