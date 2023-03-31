Минск, , 15:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, предложил оппозиционеру Светлане Тихановской вернуться в республику и отбыть назначенное ей наказание.

Светлана Тихановская © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Светлане нужно домой. Ну сколько ей там 10, 12 лет дали за противоправную деятельность. Но пока могла бы с Сергеем (осужденный супруг Сергей Тихановский) в одной камере посидеть. Отсидела бы какое-то время, спецодежду шила, дети бы приезжали», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Её признали виновной в измене родине, попытке совершить госпереворот и других преступлениях. По данным обвинения, также вынесли приговоры четырём соратникам Тихановской. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 18 лет.