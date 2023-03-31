Москва, 31 марта, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Россия будет уделять приоритетное внимание доведению до иностранной аудитории правдивой информации о политике страны, говорится в обновлённой Концепции внешней политики страны, опубликованной на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Так, в целях формирования объективного восприятия России за рубежом, укрепления ее позиций в мировом информационном пространстве РФ намерена уделять приоритетное внимание в том числе доведению до максимально широкой иностранной аудитории правдивой информации о внешней и внутренней политике страны, ее истории и достижениях в различных сферах жизнедеятельности, иной достоверной информации о России.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, новая концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе.