Москва, 31 марта, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности поставил задачу уделять особое внимание расширению связей Российской Федерации с конструктивно настроенными партнёрами в мире.

Алексей Бабушкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ

«Прошу всех коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами», — сказал он.

Российский лидер также призвал сформировать условия для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.

Ранее стало известно, что Россия не относится к странам Запада как к противникам. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, утверждённой 31 марта указом президента страны Владимира Путина. В документе указывается, что Россия не считает себя врагом западных стран, не изолируется от них и не имеет враждебных намерений Она рассчитывает на создание странами Запада бесперспективности конфронтации с Москвой, принятие многополярных реалий и возвращение к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства, отмечается в концепции.