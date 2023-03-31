Санкт-Петербург, 31 марта, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки кокаина из стран Латинской Америки в Россию, передает 31 марта ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

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Изъято более 200 килограммов наркотика. Его стоимость на черном рынке составляет более 800 млн рублей.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и их коллегами из Санкт-Петербурга пресечена деятельность международной наркогруппировки. В результате оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей», — сообщила Волк.

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По предварительным данным, наркотики перевозились в тайнике грузового автомобиля, открытым грузом в котором были фрукты. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 (покушение на совершение противоправного деяния) и 248.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса РФ. Обстоятельства дела устанавливаются.

В январе 2023 года в МВД сообщили, что за минувший год в Москве из незаконного оборота было изъято более тонны наркотиков, что превысило показатели 2021 года почти на 20%. Число привлеченных к уголовной ответственности выросло с 4000 до 4300 человек.