В МВД сообщили о перекрытии канала поставки наркотиков из Латинской Америки
Полиция изъяла в Петербурге более 200 килограммов наркотиков стоимостью 800 миллионов рублей
Санкт-Петербург, 31 марта, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки кокаина из стран Латинской Америки в Россию, передает 31 марта ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Изъято более 200 килограммов наркотика. Его стоимость на черном рынке составляет более 800 млн рублей.
«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и их коллегами из Санкт-Петербурга пресечена деятельность международной наркогруппировки. В результате оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей», — сообщила Волк.
По предварительным данным, наркотики перевозились в тайнике грузового автомобиля, открытым грузом в котором были фрукты. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 (покушение на совершение противоправного деяния) и 248.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса РФ. Обстоятельства дела устанавливаются.
В январе 2023 года в МВД сообщили, что за минувший год в Москве из незаконного оборота было изъято более тонны наркотиков, что превысило показатели 2021 года почти на 20%. Число привлеченных к уголовной ответственности выросло с 4000 до 4300 человек.