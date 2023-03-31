Москва, 31 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину остаётся стабильно высоким. Это следует из итогов опроса социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Доверяют Путину 80,5%, за период с 20 по 26 марта этот показатель вырос на 1,2 процентного пункта. Одобряют его деятельность 77,9% — почти на один процент больше, чем неделей ранее.

Действия правительства и его председателя Михаила Мишустина положительно оценивают более 52% россиян. Количество респондентов, настроенных одобрительно, также увеличилось за рассматриваемый период. В опросе приняли участие 1600 респондентов, исследование проводилось по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта деятельность президента РФ Владимира Путина одобряли 77% опрошенных ВЦИОМ. Исследование проводилось с 13 по 19 марта.