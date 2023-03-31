Москва, 31 марта, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Западные страны вместо помощи нуждающимся странам пополняют свои долгосрочные запасы продовольствия, тогда как всю вину за кризисы пытается свалить на Россию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Небензя

«Запад вместо реальной помощи нуждающимся государствам пользуются моментом, чтобы подзаработать и самим сделать долгосрочные запасы продовольствия, а вину за все кризисы свалить на Россию», — сказал Небензя в интервью ТАСС.

Он уточнил, что прирост общего объема грузов составил 23%. Отгрузки в развитые экономики выросли с 78% до 85%. Вместе с тем поставки в наименее развитые страны упали с 4,2% до 1,34%, отметил Небензя.

По его словам, никто в мире не может обеспечить продовольственную безопасность без российского зерна и удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад лицемерит в контексте неисполнения российской части зерновой сделки и влияния санкций на экспорт в Россию, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Дипломат подчеркнул, что «по-прежнему наши сельхозэкспортеры, экспортёры удобрений сталкиваются с ограничениями».

Напомним, 18 марта в ООН подтвердили продление зерновой сделки, однако отказались называть конкретные сроки. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что Россия предупредила все стороны, что продлевает зерновую сделку на 60 дней, а не на 120, как ранее заявили турецкие СМИ и власти Украины.