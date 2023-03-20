Москва, , 18:04 — REGNUM Запад лицемерит в контексте неисполнения российской части зерновой сделки и влияния санкций на экспорт Россию. Об этом 20 марта на онлайн-брифинге для российских СМИ заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Отгрузка зерна в морском порту © Кирилл Брага/РИА Новости

Дипломат подчеркнул, что «по-прежнему наши сельхозэкспортеры, экспортёры удобрения сталкиваются с ограничениями».

«То есть, с одной стороны, мы видим проявление своего рода большого разрыва между теми громогласными заявлениями, которые раздаются из западных столиц, о том, что якобы санкции не касаются сельхозэкспорта […] и тем, как дело обстоит на самом деле», ― пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Вот на такой разрыв, на абсолютно видимое лицемерие со стороны западных столиц я хотел бы обратить внимание», ― отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в ООН подтвердили продление зерновой сделки, однако отказались называть конкретные сроки. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что Россия предупредила все стороны, что продлевает зерновую сделку на 60 дней, а не на 120, как ранее заявили турецкие СМИ и власти Украины.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова продлить договорённости Черноморской зерновой инициативы по истечении 60 дней только при «достижении ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки».

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