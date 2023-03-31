Минск, 31 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Стороны украинского конфликта понимают, что добиться победы любой ценой нельзя. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс» на параде в Москве

Он также назвал глупостью утверждения о том, что Украина сможет победить Россию. По его мнению, победить ядерную державу невозможно.

«Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя. Тем более как украинцы считают, что они победят — это глупость, невозможно победить ядерную державу», — заявил Лукашенко.

По его мнению, Москва может использовать ядерное оружие только в крайнем случае. Белорусский лидер подчеркнул, что что люди на фронте не хотят воевать, они обмениваются информацией.

Ранее Ранее Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад готовит вторжение на территорию Белоруссии. По его словам, как придёт время, вся информация о деятельности недругов будет представлена. Вторжение «на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны» готовит Польша, подчеркнул президент.