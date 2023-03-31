Минск, 31 марта, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный удар

Он напомнил, что усилиями США и их союзников на Украине была «развязана полномасштабная война до последнего украинца».

Вместе с тем избежать её перехода в глобальный вооруженный конфликт можно исключительно с помощью переговоров, считает Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал попытки ряда чиновников в странах Европы объяснить поставки оружия киевскому режиму якобы намерением «предотвратить» третью мировую войну. Он подчёркивал, что такое столкновение будет происходить не на танках или истребителях.