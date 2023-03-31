Минск, 31 марта, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Вопрос об условиях сохранения суверенитета Белоруссии — центральный в послании главы государства к народу и парламенту из-за его небывалой остроты. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 31 марта в ходе выступления в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он отметил, что сегодняшнее послание посвящено условиям сохранения суверенитета и независимости. Эта тема вынесена на суждение многих миллионов белорусских граждан, и тому есть причина.

«Всё очень просто: никогда раньше в истории нашей страны, особенно нашей независимой Беларуси, не стоял так остро [такой] вопрос, как суверенитет и независимость», — сказал Лукашенко.

Никогда в истории страна не подходила к столь опасной черте, когда сохранение суверенитета и независимости требует особого внимания, добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии также заявил, что на Украине нужно остановить боевые действия и объявить перемирие. Он подчеркнул, что военным путём одолеть Россию Украина не сможет и начало переговоров — единственный путь выхода из конфликта.