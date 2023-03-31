Москва, 31 марта, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, Армению, Киргизию и Казахстан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики Грузии.

Дарья Драй ИА REGNUM Легковые автомобили

Так, в Россию в январе–феврале поступило 978 автомобилей, тогда как за аналогичный период прошлого года в Россию было ввезено 209 машин.

Вместе с тем сама Грузия автомобили не производит, но активно импортирует их. За указанный период из Соединённых Штатов в эту страну было ввезено 8,2 тыс. автомобилей, из Германии — 1,3 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «адские» санкции Запада с треском провалились, но инициаторам ограничений, вражеским странам, не хватает мужества это признать. Он добавил, что абсолютное большинство промышленных и потребительских товаров замещены отечественными или азиатскими марками, работает и параллельный импорт.