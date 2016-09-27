31 Марта
 
6:46

Главное о специальной военной операции на Украине за 30 марта 2023 года.

  • Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, согласно которому в ВС РФ с 1 по 15 апреля призовут 147 тыс человек.

  • Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Минобороны РФ.