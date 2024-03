Марьинка, ДНР, 1 апреля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 401-й день. Спецназ 24-й отдельной бригады провёл успешную операцию против боевиков ВСУ, устроив для них «Судный день». По данным сайта «Русская весна», речь идет о военнослужащих из Новосибирска: нанеся удар противотанковыми управляемыми ракетами, они отправили «украинских боевиков к Бандере». Также огонь вёлся из минометов и стрелкового оружия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в живой силе и технике. Только за одни сутки потери противника на донецком направлении составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали в ДНР опорные пункты ВСУ в районе населённого пункта Марьинка: потери противника составили до десяти человек.

Минобороны РФ 31 марта известило о выходе на маршруты боевого патрулирования ракетного полка ПГРК «Ярс» Новосибирского ракетного соединения. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Особое внимание уделяется вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп.

Тем временем минобороны Украины опубликовало видеоролик, в котором на плохом английском языке говорится, что техника, поставляемая западными союзниками, поможет киевской армии оккупировать Украину. Фразой «This weapon help us to occupy Ukranian territories» министр обороны Украины Алексей Резников попытался поблагодарить США за поддержку, использовав для описания оказываемой американцами помощи несуществующее слово «unswalking». Через некоторое время этот ролик заменили на новый, где говорится, что оружие Запада поможет освободить украинские территории, а США благодарят за «непоколебимую» («unwavering») поддержку.

