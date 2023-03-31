Буэнос-Айрес, 31 марта, 2023, 05:28 — ИА Регнум. В Аргентине россияне всё чаще сталкиваются с отказом в оформлении им видов на жительство и даже отмене ранее выданного разрешения, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в стране Георгий Полин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Он отметил, что в консульстве знают о ситуации с участившимися практиками отказов миграционной службы Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания, а также вынесения предписаний покинуть страну в кратчайшее время под угрозой депортации.

«Пока что речь идёт о нескольких десятках случаев», — сказал Полин.

Отказы обосновываются положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, согласно которому по российскому загранпаспорту можно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без визы не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

В 2022 году ведомство удовлетворяло большинство запросов от россиян по продлению туристического пребывания в стране.

Граждане других стран, в отличие от россиян, не сталкиваются с проблемами в выдаче вида на жительство, пояснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Аргентине начали отменять вид на жительство для россиян, уехавших после рождения ребёнка. Так, аргентинские власти отказали во въезде в страну шести беременным гражданкам России в связи с тем, что они указали ложные цели визита. Женщины приехали в Аргентину с целью родить здесь ребёнка, чтобы он получил аргентинское гражданство, а его мать — вид на жительство, утверждала национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.