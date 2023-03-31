Вашингтон, 31 марта, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Участник беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года Джейкоб Ченсли, более известный как QAnon Shaman, был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы и переведён во временный центр содержания. Об этом сообщило 30 марта издание Law officer.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия

«Шамана Капитолия» перевели в реабилитационный центр — он будет работать в доме престарелых.

На свободу он должен был выйти 25 мая 2023 года. Отмечается, что заключенные могут сократить часть срока за примерное поведение.

Как сообщало ИА REGNUM, Ченсли стал культовой фигурой во время штурма Капитолия, появившись без рубашки и с раскрашенным лицом, с рогами на голове и шкурой животного, накинутой на плечи. Во время погрома в Сенате «шаман» смог некоторое время посидеть в кресле председателя законодательного органа вопреки уговорам сотрудников полиции.

«Шаман» был приговорён в ноябре 2021 года к 41 месяцу тюремного заключения.