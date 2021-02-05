Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Житель американского штата Аризона, ставший всемирно известным благодаря своему участию в погроме здания Капитолия, «шаман» Джейкоб Чансли переведен из изолятора округа Колумбия в центр содержания в штате Вирджиния из-за его пищевых предпочтений, сообщает 4 февраля Politico.

Ранее адвокат арестанта заявил о том, что Чансли на протяжении более недели не принимал пищи, поскольку предлагаемые ему в вашингтонском изоляторе продукты питания не были натуральными, поэтому употребление их представляет для «шамана» опасность.

Должностные лица исправительного учреждения округа Колумбия заявили, что утверждения Чансли не могут быть оправданы религиозными мотивами, но судья окружного суда США Ройс Ламберт постановил, что Чансли имеет право на натуральные продукты питания по религиозным мотивам. Судья, назначенный бывшим президентом Рональдом Рейганом, заявил, что правительство не имеет права ставить под сомнение законность религиозных убеждений заключенного, если они искренне исповедуются.

«Имеющий силу закона прецедент Верховного суда исключает попытки правительства поставить под сомнение искренность верующих истцов путем представления доказательств того, что другие последователи той же секты по-разному воспринимали бы свои религиозные обязательства», — отметил Ламберт.

В последующем постановлении судья заявил, что исправительное учреждение округа Колумбия «не может выполнить» его распоряжение, поэтому Чансли будет переведен в центр содержания в штате Вирджиния.

«Местный шериф сообщил, что Центр содержания Александрии готов и может удовлетворить запросы обвиняемого в отношении питания», — подчеркнул судья.

Чансли стал культовой фигурой во время штурма Капитолия, появившись без рубашки и с раскрашенным лицом, с рогами на голове и шкурой животного, накинутой на плечи. Во время погрома в Сенате «шаман» смог некоторое время посидеть в кресле председателя законодательного органа, вопреки уговорам сотрудников полиции.