CNN: адвокат Трампа предположил, что экс-президент США предстанет перед судом в начале апреля

Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в начале апреля может предстать перед судом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката политика Джо Такопину.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трамп, вероятно, предстанет перед судом в начале следующей недели», — предполагает правозащитник экс-президента.

Старший юридический аналитик CNN Эли Хониг отметил, что территория около здания суда является «зоной повышенной нагрузки» для правоохранителей, поэтому Трампа могут привести через подземный вход или вход в гараж. Далее у Трампа возьмут отпечатки пальцев и сделают фотоснимок. Обычно, перед тем, как человек предстанет перед судом, на него на непродолжительное время надевают наручники, сказал Хониг. Будет ли это в случае с Трампом неизвестно, поскольку в этом участвует Секретная служба. Затем судья огласит Трампу предъявленные ему обвинения, добавил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большим жюри в Нью-Йорке было принято решение предъявить уголовные обвинения в адрес бывшего лидера США Дональда Трампа. В свою очередь политик назвал данные действия политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю.

Трампа обвиняют по уголовному делу, связанному с расследованием истории с экс-актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. По версии следствия, женщина получила крупную сумму в обмен на молчание о романе с Трампом. Сам экс-президент США отрицает связь с Дэниелс и любые противозаконные действия со своей стороны.