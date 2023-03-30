Анкара, 31 марта, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Генассамблея парламента Турции одобрила вступление Финляндии в состав Североатлантического альянса. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Результаты голосования огласил вице-спикер парламента Хайдар Акар. По его словам, заявку Финляндии поддержали 276 депутатов, предложение принято.

«Поздравляем Финляндию и её граждан», — объявил он.

Турция при этом не закрывала вход в НАТО для Швеции, и всё зависит от дальнейших действий Стокгольма, заявлял ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО в мае 2022 года и почти все страны — участницы блока, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали их принятие.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта членство Финляндии в военно-политическом блоке одобрил парламент Венгрии. Таким образом, Турция стала последней из стран — членов НАТО, проголосовавших за вступление Финляндии в альянс.

Глава правящей фракции в парламенте Венгрии Мате Кочиш, который ссылается на письма от финнов и финских политиков, заявил, что жители Финляндии после вступления страны в Североатлантический альянс опасаются эксплуатации со стороны США для отстаивания своих интересов против России.