Вашингтон, 30 марта, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Власти США не видят правовых путей лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН, заявила 30 марта на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

«К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности и не существует никаких реальных международно-правовых путей для изменения этой ситуации», — прокомментировала она предстоящее председательство России в Совбезе ООН.

По словам представителя Белого дома, церемония передачи председательства осуществляется месяц за месяцем членам СБ в алфавитном порядке. Очередь до Соединённых штатов дойдёт в августе 2023 года, уточнила Карин Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости создать механизм приостановки членства тех или иных государств в Совбезе ООН, в частности России.

Постпред России при ООН Василий Небензя неоднократно пояснял, что в соответствии с уставом организации никаких механизмов лишения России места в Совбезе не существует.