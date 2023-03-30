Москва, , 21:54 — REGNUM Ответить на петицию о «возобновлении ядерного статуса» Украины нужно российской петицией, согласно которой при таком развитии событий последует немедленный упреждающий ядерный удар, написал 30 марта в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/РИА Новости

Указанная петиция была ранее размещена на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского. Инициаторы предложили разместить в стране ядерное оружие одной из стран НАТО. Согласно законодательству Украины, глава государства должен рассмотреть любую петицию, если число подписей превысило 25 тысяч.

Логику инициаторов можно понять, отметил Медведев.

“А что? Танки и ракеты поставляют, самолёты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие своё отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами», — написал заместитель председателя Совбеза.

Как сообщалось ранее, 24 марта Медведев заявил, что военная угроза Крыму, если она возникнет, подпадёт под действие доктрины ядерного сдерживания и может вынудить Россию применить любые виды вооружений. Зампред Совета безопасности выразил надежду, что «за океаном» это понимают.