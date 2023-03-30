В центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сантьяго, , 21:41 — REGNUM На побережье Чили в Тихом океане зафиксированы подземные толчки. Землетрясение произошло на глубине 15 километров в центральной части страны, сообщил 30 марта чилийский национальный сейсмологический центр.

Сантьяго, Чили © Pablo Rojas Madariaga/Keystone Press Agency/Global Look Press

Толчки заметили в 4.33 по местному времени (20.33 мск). По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Чили 12 января недалеко от города Кокимбо.

На юго-востоке Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Число погибших превысило 50 тыс. человек.