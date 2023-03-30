Москва, , 19:45 — REGNUM В Москве хотели бы возобновить встречи с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров информационному агентству Prensa Latina.

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД государств расширенного «квартета» Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Сочи. 2016 © Виталий Белоусов/РИА Новости

Он рассказал о встречном интересе к возобновлению диалога, в том числе со стороны властей карибского государства Сент-Винсента и Гренадин, которое является председателем СЕЛАК. Лавров напомнил, что встречи «квартета» проводились с 2013 года и были прекращены из-за пандемии.

«Сейчас рассчитываем такую практику возобновить. Уверен, что это перспективное объединение, особенно сейчас, когда появились лидеры, ставящие на укрепление СЕЛАК многое с точки зрения интересов Латинской Америки и каждой страны региона», — пояснил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января руководство Бразилии уведомило страны, которые входят в Сообщество карибских и латиноамериканских государств (СЕЛАК), о восстановлении членства в этом объединении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирался участвовать в саммите «квартета». Сотрудничество называлось «необходимым шагом для пересборки дипломатического наследия и полной реинтеграции страны с международным сообществом».