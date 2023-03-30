Москва, 30 марта, 2023, 18:09 — ИА Регнум. В Госдуму внесен пакет законопроектов об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, документы опубликованы в электронной базе данных парламента 30 марта. За повторную пропаганду наркотиков в интернете предлагается лишать свободы на срок до двух лет.

Владимир Федоренко/РИА Новости Заседание Госдумы РФ

Авторы законопроекта (правительство России) предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей (230.3). За пропаганду оборота или потребления наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, а также за пропаганду культивирования наркотических растений предлагается установить наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы (для ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичное нарушение).

Как сообщалось ранее, 29 марта президент России Владимир Путин внес корректировки в Стратегию антинаркотической политики до 2030 года. В перечень угроз национальной безопасности в сфере противодействия обороту наркотиков внесена деятельность иностранных и националистических спецслужб.