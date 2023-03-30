Жители Украины потребовали от Зеленского разместить в стране ядерное оружие США

Киев, , 15:54 — REGNUM На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить на территории страны ядерное оружие.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина имеет… право на восстановление ядерного статуса, получив статус ядерной державы… Украине не обязательно обладать ядерным оружием, но она имеет право им пользоваться для защиты своего территориального суверенитета», — говорится в тексте предложения.

В настоящее время инициативу поддержали более 140 человек. Для того чтобы глава государства мог официально рассмотреть петицию, документ должен набрать 25 тыс. голосов за три месяца.

Ранее на том же сайте появилась петиция с просьбой запретить использование снарядов с обеднённым ураном.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

После принятия данного решения ряд западных политиков выразил озабоченность относительно российско-белорусского взаимодействия по ядерному оружию, однако в МИД РФ на этот счёт сказали, что неадекватная реакция некоторых стран Запада на решения относительно развития взаимодействия России с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны НАТО на протяжении долгих десятилетий придерживаются концепции «совместных ядерных миссий», напомнив о развёрнутом в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции ядерном оружии, которое принадлежит США.