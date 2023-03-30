Москва, 30 марта, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Решение суда должно стать основанием для предъявления требования покинуть территорию Киево-Печерской лавры монахам, приверженным канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Дмитрий Серебряков/ТАСС Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов

По его словам, предварительное слушание дела назначено на 26 апреля.

«Предъявляемые монастырю требования должны быть, по крайней мере, отсрочены до завершения судебного заседания и вынесения решения по данному делу по существу», — считает Балашов.

Особо он отметил тот факт, что до представителей УПЦ не довели сведения о причинах решения выселить монахов. Список нарушений и обвинений не представлен. На запрос получить эти данные лавра получила ответ, что они прописаны в документе «для служебного пользования», отметил представитель РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия решительно осуждает давление на священнослужителей на Украине, заявил 30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, возможна ли эвакуация священников Киево-Печерской лавры в Россию, он ответил, что это будет зависеть от их решения.

Ранее министерство культуры Украины потребовало, чтобы монахи Киево-Печерской лавры освободили территорию обители до 29 марта. Остаться в лавре священнослужители могут при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).