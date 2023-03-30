Москва, 30 марта, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Завод «Москвич» планирует выпустить новые модели автомобилей в 2023 году. Об этом 30 марта сообщается в Telegram-канале компании.

Владимир Югасов ИА REGNUM Территория АЗЛК. «Москвич». Москва

«Это будут автомобили в кузове седан и кроссовер. Скоро мы покажем, как они будут выглядеть», — говорится в сообщении.

В июне 2022 года завод французского автоконцерна Renault, который ушёл с российского рынка, был передан правительству Москвы и переименован в «Москвич».

В декабре завод объявил, что планирует продавать «Москвич 3» по цене от 1,97 млн руб. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал цену «высоковатой».

Как сообщало ИА REGNUM, на АвтоВАЗе собран первый автомобиль Lada Vesta NG с вариатором, поставкам которого не помешают санкционные ограничения. При этом производитель оборудования пока не называется.