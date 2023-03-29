На Lada Vesta NG впервые установлен не попадающий под санкции новый вариатор

Москва, , 13:21 — REGNUM На АвтоВАЗе собран первый автомобиль Lada Vesta NG с вариатором, поставкам которого не помешают санкционные ограничения. Производитель этого оборудования пока не называется, сообщил паблик ВКонтакте Avtograd news.

Lada Vesta Knowitall63

Ранее устанавливались коробки передач с японским вариатором Jatco и оборудованием немецкой компании ZF, теперь их поставки невозможны из-за санкций. Будут произведены ещё несколько автомобилей Lada с новыми вариаторами, а затем начнётся их тестирование.

«Руководство предприятия ранее заявляло, что двухпедальная версия Vesta NG появится не ранее 2024 года», — также сообщили в паблике.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта появилась информация о возобновлении производства модернизированного автомобиля Lada Vesta российской компанией «АвтоВАЗ». Продажи новых автомобилей обещают начать в марте.