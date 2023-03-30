Москва, 30 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации за последние сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 130 военнослужащих ВСУ. Об этом 30 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

По словам Конашенкова, на указанном направлении при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ на огневых позициях в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Всего за прошедшие сутки на краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины, помимо живой силы, потеряли одну установку РСЗО «Град», две боевые бронированные машины и самоходную гаубицу «Акация».

Как сообщало ИА REGNUM, российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Также за сутки перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Зеленый Гай и Новоандреевка (ДНР).