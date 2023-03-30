Москва, 30 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом 30 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Средствами противовоздушной обороны перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», — сказал Конашенков на брифинге.

Также, по его словам, за сутки перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Зеленый Гай и Новоандреевка (ДНР).

«Гром» — оперативно-тактический ракетный комплекс, который после распада СССР разрабатывало украинское КБ «Южное» в Днепропетровске. Проект был впервые представлен в 2013 году. Заявленная дальность поражения составляет от 50 до 500 км в зависимости от ракеты, в то время как у комплекса «Точка-У» этот показатель — от 15 до 120 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года ВКС России уничтожили в Днепропетровске цеха по сборке ракет, в которых собирали ракеты «Гром-2» и «Точка-У».