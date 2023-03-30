Вашингтон, 30 марта, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск напомнил анекдот о разработчиках суперинтеллекта, чтобы проиллюстрировать опасность развития нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ). Шутку он опубликовал в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Технологи-агностики создали искусственный интеллект, чтобы узнать, есть ли бог. Окончив работу, они задали ИИ этот вопрос, написал бизнесмен, отметив, что анекдот отнюдь не новый.

«ИИ отвечает: «Теперь есть», — написал Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск и примерно тысяча экспертов по информационным технологиям в открытом письме потребовали приостановить разработки нейросетей более мощных, чем GPT-4, по меньшей мере на полгода. Они заявили, что пауза нужна для разработки протоколов безопасности в сфере ИИ, так как системы с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут быть опасны для общества и даже угрожать человечеству «потерей контроля над цивилизацией».