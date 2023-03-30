Москва, 30 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает давление на священнослужителей на Украине. Об этом 30 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее сообщалось, что прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) ночуют на территории Киево-Печерской лавры из-за страха её захвата.

«Мы решительно осуждаем эти действия, осуждаем давление на священнослужителей и Русскую православную церковь», — сказал Песков.

На вопрос, возможна ли эвакуация священников Киево-Печерской лавры в Россию, он ответил, что это будет зависеть от их решения. Он выразил уверенность, что в России не останутся безучастными к их судьбе, если это потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Киево-Печерской лавре прозвучал набат. УПЦ попросила всех прихожан молиться.

Ранее местные СМИ сообщали о присутствии около монастыря и на его территории большого числа сотрудников полиции, вооружённых автоматами. Прихожане, пришедшие на защиту лавры по призыву УПЦ стоят у входа, но настоятель обители Павел запретил им оказывать силовое сопротивление.

Перед этим в совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что УПЦ должна освободить территорию лавры, поскольку это «вопрос национальной безопасности». Настоятель в ответ обвинил главу СНБО Алексея Данилова во лжи и подчеркнул, что УПЦ не нарушает никаких законов.