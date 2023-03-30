Москва, 30 марта, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В Кремле вряд ли смогут воспользоваться решением о сокращённом рабочем дне в пятницу, даже если его примут. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Вряд ли в Кремле, правительстве смогут воспользоваться эвентуальным решением, если оно будет принято. У нас таких обсуждений не ведётся», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что данный вопрос требует обсуждения и он должен обсуждаться в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей России выступили в поддержку идеи депутатов Государственной думы о сокращении рабочей недели до 36 часов.

Так, 77% граждан поддержали предложение комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделать пятницу сокращённым днём до обеда.