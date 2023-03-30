SuperJob: 77% россиян поддержало идею сокращения рабочего дня в пятницу до обеда

Москва, , 11:14 — REGNUM Большая часть жителей России выступили в поддержку идеи депутатов Государственной думы о сокращении рабочей недели до 36 часов.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведённого сервисом SuperJob среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет, 77% россиян поддержали предложение комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделать пятницу сокращённым днём до обеда. Лишь 16% респондентов высказались против этой инициативы.

Чаще соглашались с инициативой женщины — 80% против 75% мужчин. Большая часть опрошенных (75%) считают, что сокращение рабочей недели не повлияет на объём выполняемой работы, однако 13% заявили, что сомневаются в возможности выполнить свои задачи в срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году большая часть жителей России хотела бы получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Это следует из результатов исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах».